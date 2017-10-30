Юрий Семин: есть вопросы к газону "Зенит-Арены"

Главный тренер "Локомотива" после матча с "Зенитом" ответил на вопросы петербургских журналистов. Он раскритиковал качество газона на "Зенит-Арене" и поделился эмоциями от лидерства в гонке клубов РФПЛ.

Юрий Семин рассказал журналистам о своих впечатлениях от "Зенит-Арены" после матча с петербургским клубом. Напомним, вчера, 29 октября, железнодорожники разгромили сине-бело-голубых со счетом 3:0.

Арена потрясающая. Другое дело, что есть вопросы к качеству поля. Мне так кажется. Но сама арена потрясающая. Юрий Семин, главный тренер ФК "Локомотив"

Отметим, что во время матча на поле "Зенит" арены действительно можно было увидеть "заплатки" и легкие проплешины в траве. Впрочем, состояние газона не мешало обеим командам играть в быстрый комбинационный футбол.

Что касается триумфальной победы москвичей, после которой "Локомотив" вышел на первое место в Чемпионате России, то этот факт вызывает у Семина сдержанный оптимизм. По словам опытного тренера, лидерство в турнире придает уверенности его игрокам и тренерскому штабу.

Никому ничего мы пока не хотим отдавать и продавать. Мы боремся. Есть хорошие эмоции у игроков, поэтому есть задел для игры. Юрий Семин, главный тренер ФК "Локомотив".

Ранее мы писали, что "Локомотив" на выезде победил "Зенит" с разгромным счетом