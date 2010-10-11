Юрий Лихачев: "Мусорные" деньги в кармане чиновника-капиталиста

В России активно обсуждается так называемая "мусорная реформа". Звучит немало противоречивых высказываний, экспертных мнений. В контексте дискуссии канал Piter.TV решил опубликовать наше архивное интервью с настоящим экспертом в сфере мусора - Юрием Лихачевым. Интерес к материалу вызвал звонок коллег из одного крупного экологического издания. Коллеги проявили интерес к архивной публикации, а значит она до сих пор является острой и актуальной. Публикуем видеоинтервью без правок.

Проблема мусора в Петербурге надумана. Однако, количество "мусорных" денег огромно. Куда утекают деньги налогоплательщиков? Почему не выгодна цивилизованная система переработки мусора? Говорит генеральный директор ЗАО "Опытный завод МПБО" Юрий Лихачев.

Павел Гладнев: Юрий Михайлович, мусорные свалки зияют на основных автомагистралях, на юге, на севере. На ваш взгляд, когда они смогут обрести цивилизованный вид?

Юрий Лихачев: Ну, если в этой системе я работаю уже порядка 37 лет. В то время власть закладывала эти свалки, в частности завод первый мусороперерабатывающий, ну, в общем-то, на хорошем расстоянии от города. Это было от центра города 30-35 километров и, конечно же, такого строительства интенсивного не велось. Ну, например, как КАД. Рядом с КАДом вырастают какие-то мастерские производственные, что-то еще там такое. Но, тем не менее, в то время это все себя оправдало. На сегодняшний день, ну вы, наверное, имеете полигон Южный. Он сделал свое дело. И, наверное, ему еще работать года 3-4, ну 5 максимум. Потом будет рекультивация его. И сейчас идет, правда, рекультивация. Такая, скажем так, последовательная. Такая, чтоб поменьше потом денежных средств тратить, потому что, все-таки, мы, как предприниматели, мы стараемся каждую копеечку сохранить и чтоб это все работало.

ПГ: Тогда это планировалось именно сваливать?

ЮЛ: Да, конечно, этот, раньше он назывался МПБО, ЗАО "Опытный завод МПБО" был. ЗАО, потом "Опытный завод МПБО-1" . И конечно, он тоже, как видите за Волхонкой. Но это городская черта оказалась, просто в какое-то время Красносельский район, когда административно был уже центром и таким образом вошел в состав города. Что касается полигонов, то первый - это Южный полигон, он оказался в Ленинградской области, в Новоселках - это городская черта, он тоже подлежит закрытию. Там, вообще, вопрос довольно такой серьезный, потому что там построили 2 или 3 завода автомобильных, и им там запахи мешают. Но надо не забывать, что там, где полигон, или свалка в простонародье, рядом пристроился Водоканал со своими очистными площадками. Вот самые-то запахи дурные конечно дает Водоканал

ПГ: То есть сама свалка это не страшно?

ЮЛ: Сама свалка рано или поздно перегниет.

ПГ: На меня наводит ужас, честно скажу, когда я еду в сторону Гатчины и там поворот на Южное кладбище в сторону Красного Села и вот это вот, вот это все…

ЮЛ: Ну а что, красивый фон, гора есть гора. Сделаем катальные горки, приедете, может, когда-то на лыжах будете кататься, на санках. Кстати, нет проблем.

ПГ: Вы шутите?

ЮЛ: Нет, это так и будет. Вот рекультивация пройдет. Если правильно все сделать, как положено, с экологической точки зрения, с научной - нет проблем. Такая гора, горка есть, бывший полигон, это в Швеции есть, я вот был, и в Финляндии у наших соседей. Там гор хватает, но, тем не менее, люди приезжают и катаются.

ПГ: Скажите, а в те давние времена не планировалась переработка?

ЮЛ: Вот тот завод, который у нас рейдеры отобрали, это было … 2006 год. Уже пятый год идет, как рейдеры забрали. Но там участвовали определенные силы, определенные интересы каких-то людей, которые никогда не ценили не только не свое дело, но и государственное дело. Ведь фактически этот завод выполнял государственную задачу и был узаконен, а когда приходят люди с автоматами и начинают выгонять всех подряд, так что вы хотите? Как видим, через 4 года это стала большая, большая, действительно, даже не полигон, а свалка. Вместо этого завода

ПГ: На сегодняшний день такой глобальной мусорной программы в городе нет?

ЮЛ: Вообще, программа принималась губернатором до 2014 года. На сегодняшний день, насколько мне известно, она… конечно, губернатор, какие-то попытки, на своих подчиненных, безусловно, нажимает. Но если там остались не профессионалы, то ничего не сделаем.

ПГ: А кто там остался?

ЮЛ: Да там никого нет. Там пришли люди, которые хотят зарабатывать деньги. То есть, они деньги хотят зарабатывать - я сказал в кавычках. Они хотят их получить. Ну, рейдер, что он может делать? Ну, где вы видели, чтобы рейдеры заняли завод и чтоб они, потом трудились даже на благо себя? Просто трудом своим? Там просто идут какие-то мошеннические дела. Ну, в данном случае, этот завод переработал, ну скажем условно, вот этот филиал, который назвали ГУП МПБО-2, у меня информация была, ну миллион 200 кубов. Мы знаем точно, что там некоторое оборудование не работает, и при сломанном оборудовании, что бы вы ни хотели, вы этого объема никогда не сделаете. Значит что? На бумаге сделали. А раз на бумаге - получили незаконное обогащение. Вот что там получается. И сейчас, кстати. Ну, пользуются этим все, кто мусор туда везет. Ну что, отметил путевку, вместо одной ходки, две - три. Ну и поехал гулять себе. А деньги прошли. Ну, еще тут хотелось добавить. Интересная система. Сегодня, например, федеральные различные службы сделали прозрачный отчет. Я не говорю про другие там сферы, я говорю про мусор. Ну, например, сегодня вы, жители, за каждый квадратный метр платите. В Сбербанк идете, платите. Там попадают деньги в управляющую компанию. Управляющая компания в основном выправляет тендер за вывоз и утилизацию, после этого перевозчик привозит к нам или на ГУП "МПБО-2", значит этот объем, с нами договор заключает. А вот прозрачность, она только, скажем, у нас на полигонах или на ГУП МПБО-2 или на этом филиале, на котором фиктивная прозрачность. Вы знаете, потребовалось огромное количество людей, чтобы делать только отчетность. Почему это взялось, откуда, каким образом? Первыми деньги получает управляющая контора, потом перевозчики, а мы в этой цепочке только третьи или четвертые. И нам говорят, вы отчитывайтесь в тоннах. Мы не против, пожалуйста. Но смотрите, что получается. Я не утверждаю, но как показывают подсчеты, мусор или деньги мусорные или вместе с мусором, скорее всего деньги, пришли в управляющие компании или в жилищную систему. Похудели. Оттуда к перевозчикам. Но похудели процентов на 20, как минимум, мне кажется. Потом перевозчики, спрессовав этот мусор своей машиной, которые сейчас мощные, привезли на полигон или на завод, тоже спрессовали. Уменьшили как минимум на 20 - 30%. Мы получили тонны, мы получаем тонны, а вот эти все 2 или 3 системы, они, к сожалению, украли эти деньги, по - другому никак, правильно

ПГ: Как вы интересно рассказали…

ЮЛ: А эта система, она уж давно. Я удивляюсь, что телевидение обходит это стороной, ну а чиновникам тем более. Допустим, огромный ресторан. У него в день должно ну 5-6 кубов мусора производиться. Приезжает перевозчик, они с ним договариваются. Зачем им показывать? Смотрите, что получается: он мусора показал меньше, не 5 кубов, а 1, скорее всего так и бывает, он наличкой заплатил перевозчику, перевозчик опять спрессовал – получилось то же самое. Что получается? Таким образом, этот ресторан, кафе или какая-то контора она показала, что она работает…..

ПГ: По бумагам……

ЮЛ: По бумагам. А 80 процентов она скрыла свой объем. Это может, если это завод, фабрика от налогов ушла. Тут масса всего. Главное, скрыть объем отходов, потому, что по объему отходов можно узнать, сколько ты наработал, сколько заплатил налогов, сколько ушло всего прочего…..

ПГ: Юрий Михайлович, из всего выше сказанного я понимаю все так, что мусороперерабатывающий завод, его строительство на сегодняшний день, не выгодно по той простой причине, что того объема мусора, который заявляют чиновники, и на который выделяются громадные деньги, его попросту, нет.

ЮЛ: Вот, допустим,100% они взяли в жилищной системе, 100% погрузили и перевезли на переработку 100 процентов. Ну, если они тут взяли сто, за сто взяли деньги, еще тут 40 процентов перевозчики украли, а сюда-то они привезли 60 процентов, только 60 процентов, т.е. нет этого мусора, на самом деле, вот беда какая, т.е. просто приписывают. Если раньше, в Советское время, за приписки, сами знаете, сроки приличные давали, то теперь, вроде как, …. бизнес

ПГ: То есть, по-вашему, мусорная тема надумана?

ЮЛ: Надумана, нет подождите… Но свалки – то у нас есть, никуда не делись, но чтобы их совсем ликвидировать, надо построить мусорные заводы, но не мусоросжигающие, потому что ,что такое мусоросжигающие заводы? Хотим мы или не хотим, мы не знаем, что в печь попало. Никто сортировать мусор не будет, чтобы там что-то горело, а что-то не горело….. В печь, не знаю, правда, по какой технологии, их сейчас в мире много. Там, кстати, тоже находятся мошенники прекрасные, все выходцы из Советского Союза и из России, все бывшие наши сограждане. Наделали много контор по продаже этого оборудования, особенно сжигательного. Ну и что может быть? В небо попал дым. Сэкономить на газоочистке? Взяли и выключили. Ветер подул туда-сюда, сейчас, смотрю, много людей немножко облысе вших, проблемы с волосами, жалобы такие, врачи говорят, а это все от этого. Машин много, газ куда поднимается от этих машин? Все туда-же, в небо. Мусора много? Ну, давайте, сожжем, еще добавим столько - же, что будет?

ПГ: Хотят именно сжигающие построить?

ЮЛ: А почему-то, вы понимаете, лоббирование страшное. Ну и они очень дорогие. Почему инвесторы не идут к нам, а никто не гарантирует, а привезут ли им мусор. У нас сегодня жилищная система и главное перевозчики – они могу т и не привезти мусор. Сегодня перевозчик заимеет свою свалочку, как директор первого парка, у него под Гатчиной свалка у первого парка или не у него, там не знаю, все…и мусор туда пошел.

ПГ: Чиновничий капитализм - вот что у нас в России.

ЮЛ: Сегодня нет производства, кроме нефти и газа и тех, кто обслуживают города, жилищные системы еще существуют, там какие-то производства, деваться-то некуда, вот и все. Другого-то нет. Чиновничий капитализм, рано или поздно, его все - равно не будет. Я думаю, первые лица государства эту проблему решат. Они ее решают, не так, как хотелось быстро, но решают. Смотрите, они все четко, правильно говорят, но как пройти? В регионах не пройти. Губернатор говорит, что так нельзя делать. А что дальше? А дальше идут вице, председатели комитетов. А дальше пошли те ГУПы. Вот ГУПы – самое зло. ГУП – это та же чиновничья структура, у которой в руках определенные денежные потоки, через которые кто-то делает.

ПГ: Юрий Михайлович, можно так сказать, что свалки, которые так пугают обывателей, это всего лишь декорации, которые прикрывают черные схемы, мусорные схемы, о которых вы говорили чуть ранее. Дескать, вот, мусора много, с ним надо бороться, и стоит это больших денег?

ЮЛ: Да, это в какой-то степени проблема. Вот, там полигон, заканчиваются сроки. А кто им мешает построить завод? Или вот, разрушили систему - два завода, и не один из них не работает. Два завода, вот этот филиал, который мы сейчас назвали, бывший наш завод, и в Янино. Они ж не работают. Они просто перерабатывают народные деньги. Ну, слово народный может громко, но в конце-концов, все же народ платит за мусор.

ПГ: То есть, переработки нет, она бумажная?

ЮЛ: С мусором надо бороться, иначе он затягивает в такие дебри. Завод - это цивилизация. Мы хотим с вами цивилизованным образом перерабатывать мусор. Я про Петра Первого говорю. Чтобы перерабатывать цивилизованным образом, нужна, скажем, сеть перерабатывающих заводов и при них же может быть и сортировочных. Чтобы мусор подать правильно надо его еще там …

ПГ: Для того. Чтобы не сваливать в такие горы, свалки эти …

ЮЛ: Таким образом, мы с вами переработали, как раньше, 6 лет назад перерабатывали. Вот такую систему надо ее оставить. Можно было зайти, посмотреть, Да, кстати, фильмов много на эту тему.

ПГ: А что перерабатывать, если нет даже продуктовых отходов, вы же говорите?

ЮЛ: А значит, все равно, этот мусор разбирается. Что идет во вторичное сырье, что туда. Потом, цех пиролиза был. Что такое цех пиролиза? Это сжигание мусора без доступа кислорода. Если по - русски сказать, то есть, нет на выходе ничего. Там газы собираются, очистка, градирня и газоочистка. И этот компост даже продавался у нас. Получается пироуглерод или пирокарбон, как по-научному. Углерод, ну углерод - стержень в карандаше тоже углерод.

ПГ: Юрий Михайлович, ваш прогноз на обозримое будущее?

ЮЛ: Мусорная сфера ухудшение будет в ближайшие два года, потому что, чтобы построить завод, один, хотя бы, надо примерно сейчас по этим ценам, если в долларах, миллионов так двести.

ПГ: А их нет?

ЮЛ: Ну, в конце концов инвестор может прийти, но инвестор не пойдет. Почему? Нет закона, чтобы ему привезли мусор. Он сделает завод, но останется, как мы. Мы же могли прийти обратно, но нам сказали, что ребята, пойдете, значит вам мусора не будет. Ну, или, например, как с заводом КПО. Ему говорят: "ах, вы, такие, сякие. Не отдали полигон, значит вам уменьшим количество мусора. А чтоб вы тут не думали много, вот вам птички виноваты". Вот и все. Понимаете, сколько возможностей у чиновничьего капитализма. Очень много.