На Благодатной нашли юношу с простреленной головой

20-летний молодой человек состоял на учете у психиатра.

Молодой петербуржец, состоявший на учете у психиатра, скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщают городские СМИ.

Двадцатилетнего парня привезли в Городскую больницу №26 из коммунальной квартиры в доме 9 по Благодатной улице. Его нашли лежащим со сквозным пулевым ранением в голове. В комнате нашли какой-то порошок (в двух банках), огнестрельное оружие, 26 патронов от пистолета Макарова. Из стены сотрудники вынули пулю. Скорая приехала в 16:20, но около пяти часов вечера молодой человек скончался.

По факту проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: В Сосново нашли мужчину с простреленной головой.

Фото: pixabay.com