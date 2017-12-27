Во Всеволожском районе неопытный водитель наехал на двухлетнего ребенка

В Ленобласти молодой водитель сбил сначала дерево, а после маленького ребенка.

Во Всеволожском районе юный водитель сбил маленького ребенка. Инцидент произошел поздно вечером 1 января.

Сообщается, что за рулем иномарки “Ниссан Навара” находился 18-летний местный житель. В районе деревни Озерки молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобиль сбил человека. Известно, что пешеход был вне зоны, предназначенной для перехождения улицы.

От действий автомобилиста пострадала двухлетняя девочка, которая шла по обочине дороги со взрослыми. Малышку экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Отмечается, что водитель получил права всего 8 месяцев назад.