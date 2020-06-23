Юный блогер снимал видео про чемодан на берегу и нашел труп

Подростки думали, что в чемодане могут находиться деньги, но там были человеческие останки.

Юный блогер из TikTok снимал видео про загадочный чемодан и нашел труд. Об инциденте рассказали журналисты американского телеканала Fox News. Они объяснили, что на берегу около скал подростки обнаружили странный чемодан. Это произошло на пляже города Сиэтл. Внутри молодые исследователи обнаружили останки человека.

Произошло довольно драматическое событие, которое изменило мою жизнь ughhenry, блогер

Пользователь TikTok пояснил, что изначально блогеры подумали, что в чемодане будут деньги. От него шел странный запах, но дети все же решил открыть находку. При помощи палки одна из очевидцев открыла чемодан, в котором был черный пакет. После этого молодые люди вызвали полицию.



Видео: TikTok/ ughhenry