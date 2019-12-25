Юные петербургские спортсмены получат премии Смольного за победы на чемпионатах

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В четверг, 15 октября, стало известно, что петербургские дети-спортсмены и их тренеры получат премии правительства Петербурга за спортивные достижения.

Так, основным критерием отбора детей стали результаты выступлений на официальных международных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях в прошедшем 2019 году. Основным критерием отбора тренеров стали результаты выступлений их воспитанников.

15 спортсменов и 5 тренеров получат по 25 тысяч рублей. В список вошли победители чемпионатов и первенств мира, Европы и России по различным видам спорта, в том числе, участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля и XXX Всемирной летней универсиады.

Ранее мы писали, что лучшие петербургские инспекторы по делам несовершеннолетних получат премии.

Фото: Piter.TV