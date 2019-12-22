Лучшие петербургские инспекторы по делам несовершеннолетних получат премии

10 специалистов получат по 17,5 тысяч рублей.

Лучшие инспекторы по делам несовершеннолетних в Петербурге получат специальные премии городского правительства. Соответствующее постановление, рассказали в пресс-службе Смольного, подписал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что награда в 17,5 тысяч рублей каждому ожидает десятерых старших инспекторов районных управлений МВД. Такая премия в Петербурге вручается уже восемь лет за заслуги специалистов в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений несовершеннолетних горожан, а также выявлении взрослых, вовлекающих подростков в преступную деятельность. Инспекторы также занимаются защитой прав и законных интересов несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что семеро петербуржцев получили премии правительства РФ в области образования.

Фото: Piter.TV