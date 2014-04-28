Юные петербуржцы получили первые паспорта в День Конституции России

Александр Бельский поздравил подростков с вручением паспортов в Петербурге.

В День Конституции Российской Федерации в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города. Мероприятие было приурочено к государственному празднику и стало значимым событием для подростков, получивших свой первый официальный документ.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в церемонии и обратился к ребятам с поздравлениями. Он отметил важность момента и подчеркнул, что получение паспорта связывает молодого человека с ответственностью перед страной и обществом.

Александр Бельский пожелал подросткам "с честью и достоинством нести высокое звание гражданина России" и стремиться к новым достижениям. Он добавил, что страна предоставляет молодым людям широкие возможности, и призвал помнить об этом при выборе дальнейшего пути.

По словам председателя, такое мероприятие способствует формированию уважительного отношения к государственным символам и закрепляет значимость гражданской идентичности для подрастающего поколения.

Фото: pxhere