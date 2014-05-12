Юлия Ефимова надела футболку "Спартака" на награждение в Петербурге

По словам спортсменки, она решила выйти в розовой футболке московского клуба ради популяризации плавания.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вышла на награждение в финале Кубка России в Санкт-Петербурге в футболке московского "Спартака". Об этом сообщает "Матч ТВ". 34-летняя спортсменка победила на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,86 секунды. Второе место заняла Ника Годун, третьей стала Евгения Чикунова.

Сама Ефимова, которая давно болеет за "Спартак", рассказала, что футболку ей подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет пришелся ей по душе, и она решила выйти в ней на церемонию награждения после заплыва. По словам пловчихи, футболка московского клуба в Петербурге стала определенным вызовом. Также она добавила, что сделала это ради популяризации плавания.

Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Она удерживает рекорд по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.

Ранее панихиду по морякам подводной лодки К-129 совершили в Николо-Богоявленском соборе.

Фото: Pexels