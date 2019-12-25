Мужик с кладом, Толик и Кот Бегемот: яркие роли Александра Баширова

На счету актера Александра Баширова более сотни ролей, каждая из которых прочно отпечаталась в зрительской памяти, даже если хронометраж был скромным.

Умение занимать своей органикой все пространство эпизода – особый талант, и этот дар, конечно, есть у Баширова – актера, чье имя прочно ассоциируется с Петербургом и его культурой, несмотря на то, что родился Александр в Тюменской области. В преддверии премьеры на ТНТ фильма "Небриллиантовая рука" с Башировым в одной из ролей вспоминаем самые яркие образы актера.

Мужик с кладом

В фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" персонажа под кодовым обозначением "мужик с кладом" играл актер Николай Романов. Главарь контрабандистов, переправивших драгоценности в СССР, появляется в фильме совсем ненадолго, однако все зрители точно помнят знаменитый кадр, в котором Романов держит газету, и кадр, в котором фото Романова уже напечатано в газете под заголовком "Клад сдан государству". В "Небриллиантовой руке" - фильме, превращенном каналом ТНТ в фееричный капустник с участием звезд – эта роль досталась как раз Александру Баширову. Правда, теперь клад – это не центральный конфликт комедии, ведь в "Небриллиантовой руке", построенной на актуальном юморе, Семену Горбункову предстоит иметь дело с товарами серого импорта и забаненными в России предметами роскоши.

Смотрите фильм 31 декабря на ТНТ

Фото: ТНТ

Ларечник Дюк

"Страна О3" Василия Сигарева – еще один новогодний фильм, который ловко препарирует все праздничные российские скрепы от повального увлечения фейерверками до пельменного безумия. В свое долгое путешествие на улицу Торфорезов отправляется в фильме Ленка Шабадинова, которая должна отработать смену в ларьке. А пока в этом ларьке сидит Дюк – персонаж Александра Баширова, которого точно можно назвать самым безумным во всей сигаревской галерее. Алкоголик Дюк терроризирует писателя Андрея, который вынужден делить с ним смену в ларьке, и их виртуозные диалоги не перестают быть острыми и смешными.

Фото: Кинопоиск

Майор Бабакин

"Я был нетрезв! Такое поведение недостойно советского офицера!", - крылатая фраза из фильма Сергея Соловьева "Асса", ознаменовавшего перестройку в кино, ушла в народ. И до сих пор точно неизвестно, была ли эта фраза в сценарии ленты, потому что Баширов, как вспоминают участники съемок, банально не мог запомнить свой текст и потому много и искрометно импровизировал. Его персонаж, майор ВВС Бабакин, появляется в кадре совсем ненадолго, однако в "Ассе" в принципе нет случайных персонажей – каждому отведено особенное место.

Фото: кино-театр.ру

Толик

В еще одном фильме Соловьева с длинным названием "Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" Баширов сыграл персонажа по имени Толик, в образе которого – полосатом халатике и в сеточке на голове – он разошелся на мемы. Толик – один из многочисленных родственников главного героя Мити, который остался в СССР после отъезда родителей за границу и вдруг оказался сказочно богатым. Когорта колоритных дядь и теть обивает пороги Митиной квартиры с безумными рассказами и безумными требованиями.

Фото: кино-театр.ру

Кот Бегемот

В сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова Баширов сыграл кота Бегемота – задолго до расцвета компьютерной графики и прочих технологий. Отчасти поэтому Бегемот в сериале из сегодняшнего дня выглядит слегка нелепо, хоть и ведет он себя как настоящий котяра. Баширов, рассказывая о роли, говорил, что перед съемками действительно изучал кошачьи повадки и много времени проводил с четвероногими друзьями.

Фото: Кинопоиск

Главное фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/Global Look Press