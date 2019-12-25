Японцам понравился российско-японский фильм "Пальма"

Фильм получил главный приз на кинофестивале в Петербурге.

После завершения 29-го кинофестиваля "Виват кино России!" в иностранных СМИ появились отзывы на фильмы. Большее внимание уделили киноленте "Пальма", получившей главный приз. Самый крупный информационно-новостной портал Японии Yahoo News Japan со ссылкой на кинематографический сайт Eiga.com рассказал читателям, что совместный российско-японский фильм получил награду.

Читатели пишут теплые комментарии и желают сотрудничеству между странами успеха, несмотря на политику. В широком прокате фильм выйдет на экраны Японии 28 мая.

Российские и японские кинематографисты сняли два варианта: японский называется "История Хати и Пальмы", в нем снимаются, помимо российских, японские актеры и настоящая акита-ину. К съемкам также привлекли фигуристку Алину Загитову, которую уважают и любят в Японии.

Кинолента, снятая на реальных событиях, расскажет зрителю о собачьей верности и человеческой дружбе. Хозяин вынужден оставить свою овчарку Пальму в аэропорту, собака в течение двух лет ждет своего человека – ее находит мальчик Коля, чувствующий себя одиноким после смерти матери.

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Фото: eiga.com