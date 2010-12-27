Названа причина смерти великой теннисистки Яны Новотны

Одна из лучших теннисисток 90-х Яна Новотны скончалась в возрасте 49 лет.

Одна из самых известных теннисисток Чехии Яна Новотны умерла на 50-м году жизни. Трагическая новость появилась на официальном сайте WTA (женская теннисная ассоциация).

Известно, что легенды мирового тенниса не стало в воскресенье, 19 ноября. Названа и причина смерти Яны Новотны. Сообщается, что женщина умерла после долгой борьбы с раком. Яна Новотны долго боролась с онкологией, однако медицина не смогла спасти звезду чешского спорта. В официальном сообщении о смерти Яны Новотны говорится, что она скончалась дома в окружении родных людей.

Яна Новотны считается самой титулованной чешской теннисисткой. За свою карьеру она побеждала в 100 теннисных турнирах WTA, 16 раз Яна Новотны побеждала в элитных турнирах Большого шлема (12 раз в парных соревнованиях, 4 раза в одиночном разряде). Пиком карьеры чешской спортсменки стало чемпионство на Уимблдоне в 1998 году, а также две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпиад (1988 и 1996 года).

В эти минуты в социальных сетях слова скорби высказывают поклонники тенниса со всего мира.