Warner Bros. повышает прокатную плату за "Довод" Нолана в российских кинотеатрах

Кинокомпания хочет оставить кинотеатрам лишь 45% кассовых сборов от показа картины

Таким образом будет нарушена стандартная схема распределения доходов: как правило, деньги делятся поровну между прокатчиком и студией с дистрибьютором. При этом в случае с "Доводом" схему предложено пересмотреть во всем мире, в том числе в Европе и США.

В кинокомпании объяснили данное решение риском – студия могла отложить премьеру фильма до того момента, как поток зрителей в кинотеатрах восстановится после пандемии, или же отдать его онлайн-платформам, но приняла решение поддержать кинотеатры в тяжелое для них время.

Как стало известно, ряд кинотеатров, включая сети "Синема Парк", "Формулу кино" и "Кино Окко", отказалась брать фильм в прокат на новых условиях.

Напомним, премьера "Довода" в России запланирована 3 сентября.

Видео: YouTube/ WBRussia

