Житель Сосново погиб из-за взрыва в подвале, еще двое пострадали

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку по факту смерти мужчины в посёлке Сосново при просушке подвала бензиновой тепловой пушкой.

Как сообщает портал 47news, 9 октября в СК по Ленобласти поступила информация о взрыве в хозяйственной постройке в посёлке Сосново.



В ходе проверки выяснилось, что на одном из участков мужчины решили просушить погреб под хозяйственной постройкой. Они присоединили газовый баллон к тепловой пушке, которую затем включили. Пушка погасла, и тогда один из мужчин полез в погреб, чтобы вновь зажечь ее. После этого раздался взрыв. Над подвалом обрушилось бетонное покрытие, мужчина скончался на месте. Еще двое мужчин, которые находились наверху, получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

