Петербуржцам рассказали, кто сможет сэкономить на взносах за капремонт в следующем году

Льготу предоставят сразу нескольким категориям граждан.

В 2023 году петербуржцев ожидает рост взносов за капитальный ремонт: сумма увеличится от 11-12 рублей до 11,90-12,99 рубля за 1 кв.м. Однако некоторые горожане смогут получить компенсацию и сэкономить на услуге. Категории льготников перечислила пресс-служба Смольного.

Так, поддержку в части капремонта получат люди с низким доходом. К ним относятся неработающие собственники старше 70 лет – им компенсируют половину средств. Горожанам от 80 и старше полностью возместят траты на оплаты ЖКУ.

Кроме того, соответствующие льготы положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, горожанам с инвалидностью, у которых есть знак "Жителю блокадного Ленинграда", ветеранам боевых действий, семьям с детьми-инвалидами и т.д.

Ранее мы сообщили о том, что в пользу пожилой петербурженки взыскана компенсация за падение на льду.

Фото: Piter.TV