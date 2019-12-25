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В пользу пожилой петербурженки взыскана компенсация за падение на льду
Сегодня, 16:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В пользу пожилой петербурженки взыскана компенсация за падение на льду

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Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" должно выплатить женщине 50 тысяч рублей.

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению 76-летней местной жительницы, которая упала зимой из-за ненадлежащей уборки территории от образовавшейся наледи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 10 января 2022 года женщина поскользнулась на неубранном от снега тротуаре, комплексную уборку которого осуществляет Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр".

Прокуратура предъявила исковое заявление в защиту интересов пенсионерки к СПб ГУДП "Центр" о компенсации морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, в пользу пострадавшей женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее еще один петербуржец отсудил у коммунальщиков 70 тысяч рублей за сломанную ногу.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: лед, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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