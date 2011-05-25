Вузы Петербурга переходят на смешанную форму обучения

Обучение в вузах будет проходит при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

В понедельник, 8 февраля, петербургские вузы начнут реализацию образовательных программ в очной форме обучения. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова, учебные заведения будут применять и оффлайн, и дистанционные образовательные программы, и электронное обучение.

Скорее всего, это будет смешанная форма обучения подытожил чиновник.

Администрация вузов будет контролировать соблюдение требования Роспотребнадзора, а у руководителей учебных заведений будет возможность варьировать формат обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее мы писали, что в России создадут систему студенческого наставничества.

Фото: pixabay