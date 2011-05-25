Вузы Петербурга переходят на смешанную форму обучения

В понедельник, 8 февраля, петербургские вузы начнут реализацию образовательных программ в очной форме обучения. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
По словам председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова, учебные заведения будут применять и оффлайн, и дистанционные образовательные программы, и электронное обучение.
Скорее всего, это будет смешанная форма обучения
подытожил чиновник.
Администрация вузов будет контролировать соблюдение требования Роспотребнадзора, а у руководителей учебных заведений будет возможность варьировать формат обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе.
Ранее мы писали, что в России создадут систему студенческого наставничества.
Фото: pixabay
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