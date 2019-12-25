В России создадут систему студенческого наставничества. Соответствующее соглашение подписали Минобрнауки РФ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия", сообщили министр образования и науки Валерий Фальков и председатель "Деловой России" Алексей Репик.
По их словам, цель наставников для студентов — создание условий для развития инновационного и технологического предпринимательства. Также одна из задач — разработка мер для трудоустройства выпускников и студентов.
Сами вузы по себе одни для этого изначально не создавались, и нам тут нужны, конечно, сильные партнеры.
Валерий Фальков, министр образования и науки
Он подчеркнул, что крайне важно трудоустраивать выпускника по направлению подготовки в университете. Фальков считает, что также максимально необходимо организовать те условия работы, которые ожидает сам выпускник.
Ранее глава Минобрнауки призвал к диалогу с протестующей молодежью.
Фото: pixabay.com
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