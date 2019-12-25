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В России создадут систему студенческого наставничества
Сегодня, 13:47
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matveyvn

В России создадут систему студенческого наставничества

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Министр считает, что крайне важно трудоустраивать выпускника по направлению подготовки в университете.

В России создадут систему студенческого наставничества. Соответствующее соглашение подписали Минобрнауки РФ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия", сообщили министр образования и науки Валерий Фальков и председатель "Деловой России" Алексей Репик.

По их словам, цель наставников для студентов — создание условий для развития инновационного и технологического предпринимательства. Также одна из задач — разработка мер для трудоустройства выпускников и студентов.

Сами вузы по себе одни для этого изначально не создавались, и нам тут нужны, конечно, сильные партнеры.

Валерий Фальков, министр образования и науки

Он подчеркнул, что крайне важно трудоустраивать выпускника по направлению подготовки в университете. Фальков считает, что также максимально необходимо организовать те условия работы, которые ожидает сам выпускник.

Ранее глава Минобрнауки призвал к диалогу с протестующей молодежью.

Фото: pixabay.com

Теги: вузы, минобрнауки, студенческое наставничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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