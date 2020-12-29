Глава Минобрнауки призвал к диалогу с протестующей молодежью

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал к честному и откровенному диалогу с протестующей молодежью. Заявление он сделал во время общения со студенческими СМИ.
Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью.
Валерий Фальков, министр образования и науки
Он подчеркнул, что молодёжь нужно поддерживать. Также, по мнению Фалькова, важно развивать студенческое самоуправления — так как первый опыт самореализации студенты получают в университетах.
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Видео: ВК/Минобрнауки России
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