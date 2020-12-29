Глава Минобрнауки призвал к диалогу с протестующей молодежью

Он подчеркнул, что молодёжь нужно поддерживать.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал к честному и откровенному диалогу с протестующей молодежью. Заявление он сделал во время общения со студенческими СМИ.

Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Валерий Фальков, министр образования и науки

Он подчеркнул, что молодёжь нужно поддерживать. Также, по мнению Фалькова, важно развивать студенческое самоуправления — так как первый опыт самореализации студенты получают в университетах.

Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.

Видео: ВК/Минобрнауки России