Всеволожские школьники получили премии за победы в олимпиадах и спортивных соревнованиях

Памятные дипломы и подарки были вручены также и педагогам, благодаря труду которых ребята смогли достигнуть подобных результатов.

Сегодня, 14 мая, в городе Всеволожске Ленобласти состоялся так называемый "Парад звезд" в рамках образовательной программы. На мероприятии были награждены ученки общеобразовательных учреждений города, завоевавших первые и призовые места на олимпиадах, спортивных соревнованиях, различных творческих конкурсах.

Отмечено, что в нынешнем году в районе впервые два победителя и два призера всероссийского этапа олимпиады. 264 ученика показали высокие результаты в олимпиадах и спортивных состязаниях регионального и всероссийского уровней.

Памятные дипломы и подарки были вручены также и педагогам, благодаря труду которых ребята смогли достигнуть подобных результатов. В общей сложности, наградили более 160 педагогов.