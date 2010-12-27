Всеволожск вслед за Выборгом открыл муниципальный молодежный коворкинг

Недавно во Всеволожске открылся молодежный коворкинг-центр. Открытие случилось в рамках приоритетного проекта губернатора Ленинградской области. Но не все знают, что аналогичный центр уже давно работает в Выборге.

В рамках приоритетного проекта губернатора Ленинградской области во Всеволожске открылся молодежный центр по реализации социальных и предпринимательских инициатив. Помимо классического пространства, где активная молодежь сможет заниматься совместной работой, центр вместил в своих стенах современный лекторий, а также спортивный и танцевальный залы.

Пространство расположилось в бизнес-инкубаторе г. Всеволожска, по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14. На открытии центра губернатор Ленинградской области еще раз подчеркнул значимость подобных проектов для развития молодежи области.

Современной молодежи нужны современные пространства, которые предоставляют возможности как для работы, так и для отдыха. Поэтому подобные коворкинг-центры должны быть открыты в каждом городе Ленинградской области. Особенно это актуально для территорий с интенсивной жилой застройкой, где проживает большое количество молодых людей — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Во вновь открытом центре будут проводиться образовательные мероприятия, тренинги, лекции и мастер-классы. Основными направлениями работы станут поддержка начинающих предпринимателей и городских активистов, а также молодых семей.

В рамках реализации губернаторской программы в ближайшем будущем подобные центры откроются в Гатчине, Сосновом Бору, Тихвине, Сланцах, Луге, Кингисеппе и Волосово.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Фонд поддержки предпринимательства Всеволожск