Всероссийский фестиваль корейской культуры "ASIA SPACE"

О Корее с различных сторон: еда, мода, образование, поделки.

"Asia Space SPB" - это самый масштабный фестиваль азиатской культуры, он пройдет в Петербурге впервые. Посетители смогут во всем многообразии познакомиться с богатством корейской культуры, ставшей популярной прежде всего благодаря музыкальному направлению k-pop.

На фестивале расскажут об особенностях корейского стиля, а также проведут показ мод одного из современных дизайнеров - Черри. Также будет возможность узнать о местных университетах, стиле жизни, попробовать национальную кухню. На сцене выступят артисты из Кореи. Каждый час будут проводиться различные мастер-классы: роспись на минералах, ростовые куклы, азы корейского языка и многое другое.

Место: Центр дизайна Artplay (Красногвардейская площадь, д. 3)

Цена: от 300 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: asiafestspb.ru