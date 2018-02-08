Все происшествия в Санкт-Петербурге за 8 февраля: фото и видео

Piter.tv публикует девять происшествий, которые случились в Санкт-Петербурге 7 февраля.

Наконец-то в Санкт-Петербурге прекратился снегопад, который не переставал идти с воскресенья. Несмотря на всю красоту метели и радостные крики детей во дворе, жители и службы говора не совсем подготовились к непогоде. По городу были пробки, массовые ДТП и скользкие дороги.

8 февраля петербуржцы наконец-то увидели солнце и переливающийся снег. Мы бы хотели сказать, что в городе ничего плохого не случилось, но это не так. ДТП и другие происшествия случаются даже в такие хорошие солнечные дни. Поэтому канал Piter.tv в очередной раз собрал для вас подборку самых серьезных происшествия за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 8 февраля

1.На проспекте Просвещения ночью сотрудники полиции захватили преступника. некоторые выдвинули предположение, что задержанный был в невменяемом состоянии. Он крутился по снегу, пытаясь освободиться. Полицейские пытались затащить его в машину, хотя тот сопротивлялся. Сомнения в адекватности мужчины вызывает тот факт, что он по непонятной причине кричал, хотя к нему физическая сила не применялась.

2. На Съезжинской улице пожарные ночью тушили трехкомнатную квартиру. загорелась обстановка на площади в 8 квадратных метров. Ликвидировать пламя пожарным удалось спустя час. На месте работали 13 человек личного состава и три спецмашины.

3. На Сестрорецком вокзале временно будут продавать билеты в вагонах электричек. Возгорание началось около восьми часов вечера. На месте ликвидации последствий работали сотрудники ГУ МЧС. Все пассажиры и сотрудники вокзала были экстренно эвакуированы. В результате слаженных действий специалистов, пострадавших в огне не оказалось.

4. В Петербурге стоит проспект Науки из-за двойного ДТП . На проспекте Науки парализовано движение трамваев. Дело в том, что произошло две аварии на трамвайных путях, между Гражданским проспектом и улицей Софьи Ковалевской

5. В Петербурге на КАД горел автомобиль. Водитель не пострадал, он успел забрать личные вещи из автомобиля. Свидетели происшествия сообщают, что владелец полыхающей иномарки стоит рядом. Также сообщается, что на месте происшествия собралась пробка.

6. Цыгане отправляют детей "работать" с автомобилистами на Фучика. Старожилы рассказали, что эти цыгане - “местные”, так как обжились в Северной столице еще с 90-ых годов. Тогда около остановки Фарфоровская располагался табор. Оттуда попрошайки направлялись в школы и другие учреждения, чтобы просить милостыню.

7. На Восстания неизвестный ножом ударил в горло женщину. Около метро стояла пара молодых людей. Девушка была чем-то расстроена. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате которого парень воткнул девушке в горло нож. После этого он убежал.

8. Около ТЦ "Континент" на Казакова проснулся "гейзер". Инцидент произошел около дома №1 по улице Маршала Казакова. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи, сообщают очевидцы. На кадрах видеозаписи видно, что вся проезжая часть залита кипятком, среди которого плавает грязь.

9. На станции метро "Сенная площадь" умер петербуржец. Очевидцы рассказали, что, очевидно, мужчина переборщил с принятием медикаментов. Рядом ним на полу валялся пузырек с лекарственным препаратом.

10. В Петербурге женщина на "Мерсе" сбила бабушку и скрылась с места ДТП. Авто-леди не стала беспокоится за пострадавшую и покинула место ДТП. Прохожие помогли бабушке подняться на ноги. Также сообщается, что номера машины виновницы записаны.