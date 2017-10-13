В Петербурге на КАД горит автомобиль

В Петербурге мгновенно сгорел автомобиль на КАД, водитель успел забрать из салона личные вещи.

В Санкт-Петербурге 8 февраля вспыхнула "Шевроле Лачетти" на внешнем кольце КАД, в районе съезда на Пулковском шоссе. По словам очевидцев, пожар начался, предположительно, из-за неисправности в самом автомобиле, так как вблизи других машин не находилось.

Водитель не пострадал, он успел забрать личные вещи из автомобиля. Свидетели происшествия сообщают, что владелец полыхающей иномарки стоит рядом. Также сообщается, что на месте происшествия собирается пробка.

По кадрам видеозаписи видно, как огонь мгновенно захватил автомобиль и продолжает разгораться. Судя по всему, водитель находится в шоковом состоянии и ждет пожарных. К счастью, водителю удалось остаться целым и невредимым.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург