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Цыгане отправляют детей "работать" с автомобилистами на Фучика

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Купчинские улицы облюбовали цыгане: они просят деньги у автомобилистов.

Как сообщают очевидцы, на улице Фучика “работают” цыгане. Местным жителям удалось заснять на видео, как маленький ребенок подходит к автомобилям и просит у водителей деньги. Отметим, что на том же месте петербуржцы часто замечают и другую парочку: маму с малышом.
 
 
Старожилы рассказали, что эти цыгане - “местные”, так как обжились в Северной столице еще с 90-ых годов. Тогда около остановки Фарфоровская располагался табор. Оттуда попрошайки направлялись в школы и другие учреждения, чтобы просить милостыню.
 
 
Этих же мошенников видели на Софийской улице на пересечении с  Южным шоссе, на улице Белы Куна.
 
 
Видео и фото: Вконтакте/Новости Купчино
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Теги: водидели , купчино , милостыня , попрошайки , работа , улица фучика , фрунзенский район , цыгане , южное шоссе
Категории: Новости СПб Картина дня

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