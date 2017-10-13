Цыгане отправляют детей "работать" с автомобилистами на Фучика

Купчинские улицы облюбовали цыгане: они просят деньги у автомобилистов.

Как сообщают очевидцы, на улице Фучика “работают” цыгане. Местным жителям удалось заснять на видео, как маленький ребенок подходит к автомобилям и просит у водителей деньги. Отметим, что на том же месте петербуржцы часто замечают и другую парочку: маму с малышом.

Старожилы рассказали, что эти цыгане - “местные”, так как обжились в Северной столице еще с 90-ых годов. Тогда около остановки Фарфоровская располагался табор. Оттуда попрошайки направлялись в школы и другие учреждения, чтобы просить милостыню.

Этих же мошенников видели на Софийской улице на пересечении с Южным шоссе, на улице Белы Куна.

Видео и фото: Вконтакте/Новости Купчино