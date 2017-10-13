На Восстания неизвестный ножом ударил в горло женщину

После этого злоумышленник скрылся.

В середине рабочего дня 8 февраля в центре города неизвестный мужчина напал на женщину с ножом. Очевидцы сообщили, что пострадавшей успели оказать первую помощь.

Известно, что инцидент произошел на улице Восстания прямо перед выходом из метро. Злоумышленник подошел к женщине и ударил ее ножом по горлу. После совершенного неизвестный скрылся с места происшествия.

На помощь пострадавшей вовремя подоспел проходящий мимо мужчина. Он, по сообщению очевидцев, смог пальцами пережать артерию и дождаться так приезда скорой помощи.

Обстоятельства случившегося уточняются. О состоянии женщины ничего не известно.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург