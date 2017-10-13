Около ТЦ "Континент" на Казакова проснулся "гейзер"

На месте происшествия дежурит скорая и ДПС.

В солнечный день 8 января в Юго-Западе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы, который парализовал движение по улице Маршала Казакова. Канал Piter.tv публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел около дома №1 по улице Маршала Казакова. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи, сообщают очевидцы. На кадрах видеозаписи видно, что вся проезжая часть залита кипятком, среди которого плавает грязь.

В заложниках у ситуации оказались школьники, у которых недавно закончились занятия. Также стоит отметить, что движение по Казакова в сторону Жукова в связи с аварией перекрыли для проезда автомобилей.

Аварийная бригада уже принялась к работам по устранению дефекта. Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург