В Петербурге стоит проспект Науки из-за двойного ДТП

В Петербурге замерло транспортное движение на проспекте Науки. Виной этому две дорожные аварии.

В Сант-Петербурге утром 8 февраля на проспекте Науки парализовано движение трамваев. Дело в том, что произошло две аварии на трамвайных путях, между Гражданским проспектом и улицей Софьи Ковалевской. По словам очевидцев, общественный транспорт стоит в обе стороны.

Стоит отметить, сегодня снизилась транспортная напряженность на дорогах по сравнению с предыдущими днями, когда водителям приходилось по несколько часов стоять в пробках из-за снегопада. Ранее с 8.00 часов в Санкт-Петербурге были зафиксированы 8-балльные заторы, но сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону.

Ранее мы сообщали, что авария перекрыла съезд на Пироговскую набережную с Финляндского проспекта .