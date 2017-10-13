Авария перекрыла съезд на Пироговскую набережную с Финляндского проспекта

Машины пытаются объехать ДТП по тротуару.

6 февраля очевидцы сообщают, что в Петербурге на съезде на Пироговскую набережную с Финляндского проспекта д.2 произошло ДТП, которое полностью парализовало движение автотранспорта.

Автомобилисты сообщают, что на данном участке сейчас существует только один вариант объезда – по тротуару. Однако не каждая машина сможет на него заехать. В связи с этим петербуржцы, оказавшиеся а заложниках мощного затора, рекомендуют выбирать другой маршрут.

На кадрах видеозаписи видно, что столкнулись две черные легковушки. Остальные проложили себе дорогу через тротуар, однако машины заносит и их разворачивает. Актуально на 12:34, комментируют пользователи соцсетей.

Ранее Piter.tv сообщал, что видео: на пешеходном переходе сбили девушку .



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