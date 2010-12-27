В Петербурге женщина на "Мерсе" сбила бабушку и скрылась с места ДТП

В Петербурге на Английском проспекте пожилая женщина попала под колеса машины, однако водитель совершивший наезд предпочел скрыться с места происшествия.

В Санкт-Петербрге 8 февраля около шести часов вечера на Английском проспекте, перед улицей Декабристов автомобиль сбил пожилую женщину. По словам очевидцев за рулем "Мерседеса" находилась женщина. На вид ей было около 50 лет.

Однако, как рассказали свидетели происшествия, авто-леди не стала беспокоиться за пострадавшую и покинула место ДТП. Прохожие помогли бабушке подняться на ноги. Также сообщается, что номера машины виновницы записаны.

Некоторые пользователи сети предполагают, что женщина за рулем находится в шоковом состоянии, в связи с этим она быстро скрылась с места. Однако комментаторы надеятся, что спустя время она вернется на место случившегося.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург