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На проспекте Просвещения ночью сотрудники полиции захватили преступника

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На севере Петербурга ночью полиция на улице провела операцию по задержанию преступника.

Как сообщают местные жители, в ночь на 8 февраля на проспекте Просвещения полицейские задерживали преступника. На месте находились две служебные машины, подозреваемый лежал на снегу. Очевидцы отметили, что мужчина на земле громко кричал. 
 
По мнению пользователей социальных сетей, операция правоохранительных органов проводилась с нарушением законодательства. К примеру, на заснятом видео некотороые умудрились разглядеть, что понятые не следуют за происходящим, а сами сотрудники что-то вынимают из карманов у лежачего петербуржца. 
 
 
В защиту представителей власти некоторые выдвинули предположение, что задержанный был в невменяемом состоянии. Он крутился по снегу, пытаясь освободиться. Полицейские пытались затащить его в машину, хотя тот сопротивлялся. Сомнения в адекватности мужчины вызывает тот факт, что он по непонятной причине кричал, хотя к нему физическая сила не применялась.

 
 
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: задержание , полиция , преступник , проспект просвещения
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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