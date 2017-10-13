На станции метро "Сенная площадь" умер петербуржец

На Синей ветке петербургского метрополитена погиб мужчина.

Станция синей ветки “Сенная площадь” с 13.49 закрыта на вход. Пассажирам разрешено только покидать вестибюль. Сообщается, что на спуске с эскалатора погиб мужчина.

Корреспонденту Piter.tv удалось заснять видно, на котором действиельно видно, что на выходе лежит тело неизвестного мужчины. Рядом стоят сотрудники правоохранительных органов. Очевидцы события рассказывают, что, очевидно, мужчина переборщил с принятием медикаментов. Рядом ним на полу валялся пузырек с лекарственным препаратом.

Не все петербуржцы считают, что перекрытие станции - оправданное решение. Некоторые предлагают закрыть тело простыней и передвинуть, чтобы не мешал пасажирам. Другие же взывают к человечности и пониманию.

Видео: Piter.tv

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб