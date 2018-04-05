Все происшествия Петербурга за 5 апреля: фото и видео

Piter.tv публикует материл в котором рассказывается сразу о нескольких важных событий в городе.

В Петербурге 5 апреля произошло множество разных происшествий, которые заставляют задуматься о нашем окружении. Невозможно предугадать где и когда не нужно появляться, чтобы избежать неприятной ситуации. В этом материале Piter.tv расскажет о нескольких ЧП, которые случились в четверг, 5 апреля.

1. Неизвестные помимо ценностей похитили у петербурженки прах ее матери. 41-летняя петербурженка заметила следы чужого присутствия в своей квартире. Из жилища исчезли два лика Божьей Матери. Оба они датировались 18-веком, а один из них был создан в серебряной оправе. Вместе с иконами неизвестный забрал фарфоровую посуду и урну, в которой был прах матери потерпевшей.

2. Утром 5 апреля в Эрмитаже прошла эвакуация. В Эрмитаже провели учебную эвакуацию всех посетителей. В 11.00 в Зимнем дворце сотрудники и гости музея услышали сигнал тревоги.

3. А на углу Севастьянова и Решетникова открыли навигацию. Традиционно в Московском районе Санкт-Петербурга забил дорожный фонтан.

4. В торгово-развлекательном комплексе "Юбилейный" "загорелась" крыша. Без пожара не обойтись. В торгово-развлекательном комплексе "Юбилейный" в городе Всеволожск произошел пожар. Все посетители и сотрудники помещения вынуждены были оперативно покинуть здание.

5. У поселка Торфяное завод нечаянно разлил загрязненные сточные воды. В Ленобласти завод имени Академика Филатова стал виновником коммунальной аварии. Недалеко от поселка Торфяное прорвало трубопровод, принадлежащий организации. В результате территория оказалась затоплена.

6. Появилось видео с последствиями взрыва на АЗС "Линос". 5 апреля на автозаправочной станции "Линос" произошел взрыв. В результате взрывной волны крышу АЗС пробило на сквозь, а также повреждены два автомобиля.

Фото, видео: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург