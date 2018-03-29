Все происшествия Петербурга за 29 марта: фото и видео

Сегодня, 29 марта Петербург богат на разные происшествия. Piter.tv расскажет подробно о каждой новости.

В Санкт-Петербурге 28 марта продолжил день пожаров. Удивительно, но факт: в процессе проверок зданий на безопасность они тут же начинали гореть, как только что зажженная спичка. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в городе на Неве.

1. На улице Черняховского пятилетний ребенок прожег себе живот кипятком. В Центральном районе Петербурга медики скорой помощи экстренно госпитализировали пятилетнюю девочку, которая по неосторожности опрокинула на себя посуду с кипятком. В результате ребенок получил серьезные повреждения организма. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

2. Утром тушили пожар в Доме Ленинградской торговли . 29 марта в 9.40 огонь вспыхнул на втором этаже здания, он охватил площадь в 20 метров. Также сообщается о том, что из торгового дома эвакуировали 60 человек.

3. В Петербурге арендодатель изнасиловал женщину, снимающую комнату. В Санкт-Петербурге владелец жилища изнасиловл 42-летнюю квартиросъемщицу из Украины. По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадавшая женщина арендовала комнату в квартире дома №15/2 на проспекте Культуры.

4. Жителя Всеволожска задержали за интимные фотографии, отправленные 13-летним мальчикам. Мужчина подозревается в интимной переписке с 13-ти летними мальчиками. Сотрудники полиции установили, что 20-летний юноша отправлял подросткам собственные обнаженные фотографии. В отношении педофила возбуждено уголовное дело за развратные действия.

5. В Ленобласти из-за простуды умер младенец . 28 марта в Ленинградской области погиб новорожденный ребенок, которого родители пытались вылечить самостоятельно.

6. Блогер рассказал о коррупции в петербургском физико-математическом лицее. Блогер Piiipec рассказал о возможной коррупционной деятельности в одном из престижных физико-математических лицеев Петербурга. Блогер уточнил, что лицей располагается в Московском районе Петербурга. О преступной деятельности он узнал от сына одной из учительниц начальных классов, которая обучает детей в данной школе.

7. Видео: на Богатырском появилась лужа с сюрпризом. Жертвами огромной лужи в Приморском районе Петербурга 29 марта стали сразу два автомобилиста. Как сообщают очевидцы, "сюрприз" затаился в кармане на Богатырском проспекте.

8. В ТРК "Континент" посетители подрались с полицией. Для двух петербуржцев посиделки в ресторанном дворике ТРК "Континент" закончились встречей с сотрудниками полиции. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.tv, два нарушителя не сразу позволили надеть на себя наручники.

9. Замдиректора Выборгской школы незаметно вынес технику на 1,6 млн рублей. В Санкт-Петербурге замдиректора школы Выборгского района решил воспользоваться цифровой техникой, которая принадлежала образовательному учреждению. Так, мужчина похитил и перепродал компьютеры и ноутбуки на 1,6 млн рублей.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Piter.tv