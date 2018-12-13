Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Голкиперу стало плохо во время первомайской тренировки команды.

Голкипер португальского футбольного "Порту" клуба Икер Касильяс перенес инфаркт миакарда во время первомайской тренировки команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Представители "Порту" сообщили, что занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать голкиперу помощь. В данный момент его состояние оценивается как стабильное. Проблема с сердцем вратаря была решена.

Икер Касильяс является воспитанником мадридского "Реала". Голкипер защищал цвета "сливочных" до 2015 года. В составе королевского клуба он пять раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка "Лиги Чемпионов". Касильяс выступал в составе национальной сборной с 2000 по 2016 года. В составе "красной фурии" вратарь становился чемпионом миром и дважды выигрывал чемпионат Европы. Эксперты ни раз признавали Икера Касильяса лучшим голкипером планеты.

Видео: YouTube