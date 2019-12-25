Врачи рассказали о необычной операции в Елизаветинской больнице

Медики впервые сделали операцию по линейному протезированию восходящего отдела и дуги аорты.

Врачи Елизаветинской больницы сделали необычную операцию пациентке в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали расслоение восходящего отдела аорты. Патология могла привести к смерти. Однако врачи экстренно провели операцию по линейному протезированию восходящего отдела и дуги аорты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга 22 марта.

Эту операцию провели впервые. Спасал жизнь пациентке главный кардиохирург Северной столицы Геннадий Хубулава с врачами кардиохирургического отделения больницы. Восстановление больной длилось больше месяца. Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. Она выписалась из больницы и проходит реабилитацию.

"Аорта разорвалась и расслоилась. Нам удалось минута в минуту провести операцию. Мы подключили искусственное кровообращение, создали так называемый "циркуляторный арест" - температура тела пациента охлаждается до 24 градусов и полностью останавливается кровоснабжение организма. Кровоснабжается только голова. Хирурги отрезали поврежденный участок, поставили протез и реимплантировали все ветви аорты", - сообщил сердечно-сосудистый хирург Елизаветинской больницы Омар Муталибов.

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Фото: Piter.tv