Врачи института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе остановили боли в ноге пациента, длившиеся пять лет

Пострадавший получал длительное лечение и реабилитацию.

Сегодня, 13 июня, в пресс-службе ГБУ СПб НИИ СП имени И. И. Джанелидзе сообщили об остановке врачами боли в ноге пациента, которые длились пять лет.

В 2017 году пациенту установили большую фиксирующую конструкцию из-за перелома позвоночника. Пострадавший получал длительное лечение и реабилитацию, однако на протяжении пяти лет боли в ноге сохранялись. Несколько месяцев пациент проходил терапию консервативно, что не привело к прогрессу.

В мае этого года специалисты нейрохирургической операционной провели операцию по установке спинального нейростимулятора. Таким образом, пострадавший избавился от приема трех обезболивающих в сутки.

Фото: Piter.TV