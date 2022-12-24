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Врачи института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе остановили боли в ноге пациента, длившиеся пять лет
Сегодня, 22:42
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Врачи института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе остановили боли в ноге пациента, длившиеся пять лет

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Пострадавший получал длительное лечение и реабилитацию.

Сегодня, 13 июня, в пресс-службе ГБУ СПб НИИ СП имени И. И. Джанелидзе сообщили об остановке врачами боли в ноге пациента, которые длились пять лет.

В 2017 году пациенту установили большую фиксирующую конструкцию из-за перелома позвоночника. Пострадавший получал длительное лечение и реабилитацию, однако на протяжении пяти лет боли в ноге сохранялись. Несколько месяцев пациент проходил терапию консервативно, что не привело к прогрессу. 

В мае этого года специалисты нейрохирургической операционной провели операцию по установке спинального нейростимулятора. Таким образом, пострадавший избавился от приема трех обезболивающих в сутки.

Фото: Piter.TV

Теги: лечение пациентов, нии джанелидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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