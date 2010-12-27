Врач из Петербурга заплатил 130 тыс. рублей за избиение мастера боевых искусств

Конфликт произошел в баре в 2015 году. Между мужчинами возникла перебранка, после которой, по словам потерпевшего, врач схватил пивную бутылку и ударил его.

19 марта суд Санкт-Петербурга взыскал с медработника моральный ущерб в пользу мастера боевых искусств, который после драки в кафе остался со сломанной челюстью. Как сообщает пресс-служба УФССП по городу, врача обязали выплатить пострадавшему 30 тыс. рублей.

Отмечается, что работник медучреждения отказывался выплачивать компенсацию и судебные издержки в размере 100 тыс. рублей. У обвиняемого арестовали автомобиль и запретили покидать территорию РФ, а деньги удержали за зарплаты.

Свой отказ отдавать крупную сумму каратисту врач объяснил тем, что тоже считает себя жертвой. Известно, что в баре подрались врач-анестезиолог и чемпион мира по универсальному бою. Кронштадтский районный суд изучил материалы дела и признал виновным в хулиганстве медика, который ударил спортсмена пивной бутылкой.

Напомним, ранее его приговорили к 1,5 годам условно с компенсацией морального ущерба. Также Piter.tv писал, что дебошир из городского троллейбуса избежал реального наказания.