Зарина Тен сообщила о том, какой вред продукт приносит организму человека.

Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек. В интервью для журналистов информационного агентства "РИА Новости" руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы при министерстве здравоохранения Московской области Зарема Тен указала, что эти ядра абрикосовых косточек содержат в себе такое вещество как амигдалин. Оно организме человека превращается в синильную кислоту, поэтому употребление данного фрукта может угрожать здоровью.

Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья. Зарема Тен, доктор

Эксперт заметила, что с осторожностью необходимо употреблять в пищу и сушеные абрикосы.В них фиксируется высокая концентрация сахара. Особенно ограничивать прием такого фрукта важно для диабетиков или людям, находящимся на низкоуглеводной диете. Зарема Тен добавила, что зачастую курага обрабатывается диоксидом серы для сохранения цвета продукта. У чувствительных людей это может вызвать аллергическую реакцию.

Фото: pxhere.com