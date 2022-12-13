Врач объяснил, как исправить форму носа без операций

По словам Дениса Груздева, эта процедура стоит около 20 тысяч рублей. Но самое главное, что она полностью обратимая — ее хватает примерно на год.

Врач-косметолог Денис Груздев рассказал, как исправить форму носа без пластических операций. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Перед любой коррекцией необходимо сначала пройти консультацию. Часто врачи могут направить к косметологам, которые подкорректируют форму без пластической операции. Первые — расщепляют ткань, растворяют ее. Такую процедуру делать нужно исключительно у пластического хирурга и при наличии действительно большой проблемы.

Вторые уколы безопасны в руках опытного врача-косметолога. Они делаются препаратами на основе гиалуроновой кислоты. С помощью них врач эстетической медицины формирует нужную форму носа.

По словам Дениса Груздева, эта процедура стоит около 20 тысяч рублей. Но самое главное, что она полностью обратимая — ее хватает примерно на год.

Фото: pxhere