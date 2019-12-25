Врач назвал сроки и главную опасность второй волны коронавируса

Своим мнением поделился экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман

Он рассказал, что вторая волна заболевания придется на ноябрь-декабрь. Сложность будет заключаться в том, что она начнется на фоне сезонной вспышки ОРВИ, в связи с чем будет сложно отличить инфицированных COVID-19 от других заболевших – из-за одинаковых симптомов.

Эйдельман считает, что в такой ситуации ко второй волне необходима серьёзная подготовка: к середине осени систему здравоохранения следует полностью мобилизовать.

Также врач, ссылаясь на мировую статистику, высказал мнение, что количество инфицированных на деле превышает количество выявленных случаев.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 11 415 473 случаев COVID-19, 6 445 986 человек уже завершили лечение и полностью здоровы, еще 534 060 пациентов скончались.

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