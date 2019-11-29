Травматолог-ортопед советует избегать сланцев.

Врач назвал самую опасную летнюю обувь. Об этом травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар заявил в интервью журналистам "Комсомольской правды". Специалист напомнил, что плоская подошва может стать причиной деформации стопы. Он рекомендует отказаться от сланцев.

Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком Михаил Вихтар, травматолог-ортопед

Травматолог-ортопед советует обращать внимание на проработанность каркаса при покупке обуви. Стопе необходима поддержка с внутренней стороны, где находится большой палец. При этом подошва не должна быть слишком жесткой. Хорошим вариантом будет использовать ортопедические стельки.

Михаил Вихтар рекомендовал заниматься видами спорта, подразумевающими, что ноги будут находиться в естественном состоянии. В пример он привел йогу.

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