Впервые за последние 10 лет в Москве заметили бабочек адмиралов

Местные экологи считают, что бабочки вернулись в мегаполис из-за того, что город стал зеленее.

Нынешним летом во многих уголках России "нашествие" бабочек-адмиралов. Москва не стала исключением.

Большие группы бабочек-адмиралов можно заметить во многих парках и зеленых зонах столицы. Бабочки адмиралы встречаются в Московской области не так уж и редко, но вот в мегаполисе их не видели уже 10 лет. Специалисты связывают появление этих красавиц с тем, что город стал зеленее. Появились новые парки, аллеи и зеленые зоны.

Бабочка-адмирал

Бабочка-адмирал считается самой красивой бабочкой в Европе. Эти удивительные создания считаются долгожителями среди бабочек. Продолжительность их жизни составляет 8-10 месяцев. Связано это с тем, что у них есть периоды спячки.

Бабочки-адмиралы относятся к мигрантам, они в холодное время улетают в теплые страны. При этом они взлетают высоко в небо и с потоками воздуха перемещаются в нужное им направление, экономя, таким образом, свои силы.

Интересные факты о бабочках-адмиралах

Адмиралы различают многие цвета: желтый, зеленый, синий, но совершенно не видят красного.

Каждый самец выбирает себе территорию 10 на 20 метров, где есть много вкусной еды и облетает свой участок по периметру. Поднимаясь повыше, он высматривает самочку, а затем ухаживает за ней, добиваясь ее благосклонности.

Спаривание происходит несколько часов. В это время парочка сильно уязвима, потому что полностью отрешается от происходящего вокруг.

Яйца бабочка-адмирал откладывает по одному.

За сезон бывает одно-два поколения бабочек. Молодых бабочек, от тех, которые мигрировали отличить очень легко. У молодых особей яркая свежая окраска крылышек. У "мигрантов" крылышки блеклые и потрепанные.

Молодые бабочки "доверчивы", если аккуратно к ним подойти, то она может даже сесть к вам на руку или одежду.

Питаются бабочки-адмиралы в основном нектаром цветов. А ближе к августу питаются зрелыми фруктами, сливами, виноградом.

Видео: Instagram

Фото: Piter.TV