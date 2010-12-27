Возвращение карательной психиатрии обсудили без Шишлова

Шишлов возмутился тем фактом, что не был приглашен на обсуждение вопроса, напрямую касающегося прав человека.

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов не был на обсуждении идеи возвратить принудительное лечение психических больных в ЗакСе. Об этом сообщает "Мой район".

Уполномоченый по правам человека был возмущен тем фактом, что парламент не пригласил его на рассмотрение поправки в федеральный закон, касающийся карательной психиатрии.

Ранее депутатами ЗакСа было рассмотрено предложение направлять на принудительное лечение людей с нестабильной психикой, представляющих опасность для общества.

Омбудсмен напомнил, что подобные решения касаются прав человека. Он считает, что обсуждать такие предложения, а тем более поправки в закон следует вместе с экспертами и соответствующими специалистами. Также он не забыл упомянуть о печальном опыте о советской карательной психиатрии.