Очевидцы: около Финляндского вокзала нашли труп девушки

Свидетели рассказали о теле девушки, которое нашли недалеко от Финляндского вокзала. Обстоятельства смерти не известны.

Трагедия произошла в пятницу, 21 июля, вечером недалеко от Финляндского вокзала в Петербурге. Очевидцы рассказывают, что там нашли труп девушки. Обстоятельства смерти незнакомки не известны. Предположительно, это было падение с высоты.

Судя по снимкам с места события, тело погибшей накрыли простыней. На фото не видно сотрудников полиции или врачей. Вокруг трупа ходят несколько очевидцев.

Обстоятельства смерти девушки выясняются. Также пока не известно ничего о ее личности и возрасте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург