Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на Обуховской Обороны оружия довоенного времени

В квартире нашли четыре винтовки довоенного времени и карабин

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире оружия довоенного времени, которое экспертиза признала боевым. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках расследуемого уголовного дела, возбуждённого в апреле 2019 года, сотрудниками полиции был проведен обыск в одной из квартир дома 145 по проспекту Обуховской Обороны. В квартире нашли изъяты четыре винтовки довоенного времени и карабин.

Отдел дознания по Невскому району возбудил уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

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