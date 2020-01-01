Восточную сторону Елагиноостровского дворца отреставрируют осенью

Специалисты восстановили гранитное покрытие стилобата и привели в порядок металлическую ограду. Работы на восточной стороне планируют закончить этой осенью.

В Санкт-Петербурге завершён очередной этап реставрации Елагиноостровского дворца — специалисты полностью восстановили западную сторону исторического здания. В процессе работ мастера демонтировали гранитные плиты, вручную очистили их, заполнили сколы и трещины, отшлифовали камень и обработали гидрофобизирующим составом. Параллельно велись работы с металлической оградой: секции расчистили от старого покрытия и заново окрасили.

Впереди — восстановление восточной стороны дворца. Реставрацию стилобата и пандусов планируется завершить осенью 2026 года.

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Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.