Воспитанники выборгского "Фаворита" взяли серебро на чемпионате Ленобласти по футболу

В минувшую субботу, 27 октября, в Выборге состоялся заключительный этап Чемпионата Ленобласти по футболу среди мужских команд. Участниками соревнований стали 12 сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По итогам чемпионата воспитанники выборгского спортивного клуба "Фаворит" стали серебрянными призерами. Первое место заняли футболисты из Всеволожского района. Бессменным тренером фаворитовцев является Александр Русаков.

Отметим, в состав нашей команды вошли только спортсмены "Фаворита", среди которых не было ни одного легионера. С 6 тура чемпионата выборгские футболисты не потерпели ни одного поражения, забив 94 мяча в ворота команд соперников. По итогам чемпионата фаворитовец Алексей Синельников, на счету которого 24 гола, стал лучшим бомбардиром команды. Также он признан вторым бомбардиром чемпионата.

пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО