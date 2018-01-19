Восход Бобровой Луны запечатлели над Лахта Центром

Регулярная фиксация полнолуния с одинаковыми параметрами съемки позволяет увидеть постепенное изменение размеров спутника Земли.

Ночное небо над Петербургом подарило уникальную возможность запечатлеть зрелищное явление — суперлуние возле небоскреба Лахта Центр ранним утром 6 ноября. Фотографу Екатерине Стрельниковой удалось сделать эффектные снимки, показывающие полную луну, буквально зависшую на верхушке здания.

Ранее небо было затянуто плотной завесой облаков вследствие прохождения циклонов, однако накануне события природа сделала подарок астрономам и любителям фотографии: погода резко улучшилась, оставив небольшую дымку, придающую башне особый визуальный эффект.

Поздней осенью в нашем регионе не так просто застать ясные дни. Бесконечные циклоны мгновенно проносятся над нами, плотно укутывая облаками, не оставляя шанса на ясное небо. Замечательно, что погода наладилась прямо к суперлунию. В такие моменты луна становится визуально больше для земных наблюдателей, примерно на 13% относительно микролуния Екатерина Стрельникова, фотограф

Она добавила, что визуально уловить разницу в размере небесного тела непросто, гораздо эффективнее зафиксировать этот феномен посредством фотосъёмки. Регулярная фиксация полнолуния с одинаковыми параметрами съемки позволяет увидеть постепенное изменение размеров спутника Земли.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр (Катя Стрельникова)