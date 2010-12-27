Восемь петербургских предприятий приватизируют в 2018 году

В Петербурге восемь предприятий будет приватизировано в 2018 году на торгах РАД.

В Петербурге приватизируют восемь предприятий. 4 декабря Министерство экономического развития подвело итоги первого конкурса по отбору продавцов федеральных пакетов акций из прогнозного плана приватизации 2017-2019 годов.

По итогам конкурса Российский аукционный дом получит на реализацию 57 пакетов акций предприятий, расположенных по всей территории России. Из них в Санкт-Петербурге находятся:

АО "Акционерный банк "РОССИЯ" (0,01% акций)

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР" (90,11% акций)

АО "Инженерный центр по технологии и материалам" (49% акций)

АО "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (1 акция)

АО "Научно-техническое издательство «Судостроение" (100% акций)

АО "Нива – СВ" (34,78% акций)

АО "Росвуздизайн" (100% акций)

АО "СКБ" (30,01% акций)

Известно, что торги по этим активам планируется провести в течение 2018 года. Первые аукционы реализуются во втором квартале 2018 года.